Boudou presentó un amparo para que el Gobierno le pague su jubilación

Amado Boudou quiere cobrar. Aquejado por las múltiples investigaciones judiciales en las que está implicado y condenado al ostracismo político junto a dirigentes de la talla de Luis D'Elía, el ex vicepresidente de Cristina Kirchner presentó un amparo en la Justicia para que el Gobierno le pague la jugosa pensión vitalicia correspondiente a su paso por la anterior gestión, que está trabada por cuestiones burocráticas.

Boudou presentó el amparo para apurar el pago de su jubilación en el fuero contencioso administrativo, donde se declaró la incompetencia. Y habría pasado al Juzgado Federal de primera instancia de la Seguridad Social N° 4, aunque todavía no se notificó formalmente al Ministerio de Desarrollo Social, donde se tramitan las asignaciones mensuales vitalicias de ex presidentes, ex vicepresidentes y ex diplomáticos, entre otros. Sin embargo, desde Desarrollo Social le aseguraron a este medio que fueron informados de la situación.

En ese sentido, explicaron que el ex vicepresidente, que reclama el pago de los alrededor de 140.000 pesos que le corresponden mensualmente, aún no empezó a percibir el beneficio porque cuando empezó a tramitarlo primero presentó la documentación respaldatoria en forma incompleta. Y cuando volvió a iniciar el trámite cayó en la modalidad de expediente electrónico que se empezó a implementar desde mediados de año y que todavía hace mucho más lenta la instrumentación de los expedientes. Agregaron, además, que cuando el trámite esté aprobado, el ex funcionario cobrará todo lo adeudado.

Procesado -y con elevación a juicio oral y público- por el caso Ciccone, y por la compra de autos de alta gama cuando era ministro de Economía e investigado por presunto enriquecimiento ilícito junto a su familia y su grupo más íntimo de amigos, Boudou empezó el trámite por la pensión no contributiva antes de dejar la vicepresidencia en diciembre del año pasado. Pero no le dieron los tiempos para aprobarlo antes de que la anterior administración dejara el poder. Cuando volvió a iniciar el trámite con la actual gestión, en una primera instancia presentó la documentación incompleta.

Diferente fue la situación de la ex presidenta, que llegó a sacar su jubilación antes de dejar la Casa Rosada a través de su gestora, Romina Mercado, quien presentó los papeles ante su madre, la entonces ministra Alicia Kirchner. Tras la muerte de Néstor Kirchner, en octubre del 2010, Cristina Kirchner ya había empezado a percibir la asignación correspondiente al ex mandatario. Sin embargo, y luego de una presentación de la diputada Margarita Stolbizer, el Gobierno finalmente resolvió hace poco más de un mes que la ex presidenta debía desprenderse de una de las dos pensiones por incompatibilidad.

En julio pasado, como publicó el diario La Nación, el diputado radical Hugo Marcucci presentó un proyecto para modificar la ley 24.018, que fija el régimen especial de pensiones, para que los ex funcionarios condenados por la Justicia no puedan cobrar dichas asignaciones. Acorralado por la Justicia, Boudou ahora pidió apurar el embolso de su beneficio.

