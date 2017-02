Bonadio citó a indagatoria a Cristina, sus hijos y a los empresarios Baéz y Lopez

La decisión de Bonadio se dio tras recibir en la causa el resultado de tres pericias, entre ellas una contable sobre las operaciones de Los Sauces vinculadas al rubro inmobiliario.



En particular se investigan los alquileres desde 2008 a las empresas Inversora M&S, Alcalis de la Patagonia, del acusado Cristóbal López y Valle Mitre, Loscalzo y del Curto y Kank y Costilla, de Lázaro Báez.



A lo largo de la investigación, Bonadío allanó las administraciones de consorcios de dos departamentos en la zona porteña de Puerto Madero, propiedad de la ex presidenta y del departamento donde vive Florencia Kirchner, en el barrio de Constitución.



También quedaron bajo investigación dos lotes en la ciudad santacruceña de Calafate, otros dos en Río Gallegos, uno en El Chaltén y la casa de la ex presidenta en Río Gallegos.



Según la investigación, la mayor parte de estas propiedades fueron alquiladas a las empresas de Báez y López, principales beneficiarios de la obra pública.



La sociedad Los Sauces habría obtenido ganancias por unos 10 millones de pesos sólo de esos alquileres.



La ex presidenta ya está procesada en la causa por la venta de dólar futuro al final de su gobierno, también a cargo de Bonadío, y en otra pesquisa por el direccionamiento de obra pública a favor del empresario Báez en Santa Cruz, que tramita el juez federal Julián Ercolini.



También está imputada en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA, abierta por orden de la Cámara Federal de Casación y a cargo del juez Ariel Lijo.



Sin embargo, ésta será la primera vez que sus dos hijos tengan que presentarse como acusados en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro.

