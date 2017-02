Basualdo y Cáceres minimizaron el pedido de juicio político, diciendo que no prosperará

El senador Basualdo opinó que si estos dirigentes, "incluido el diputado Gioja", tienen dudas sobre el proceder de Macri en el tema de Correo Argentino, siempre pueden pedir que la Justicia investigue a fondo.





Sobre la posibilidad de que prospere este pedido, el senador explicó que primero debe tener un dictamen de comisión y que aún si obtuviera el ok de la comisión, luego este tema debe obtener mayoría calificada y agregó que esto no se logrará porque este pedido no tiene sustento legal. "Es una pena ver que gente que dice ser democrática que busca bajar a un presidente", aseguró tajante Basualdo.





Por su parte, el diputado nacional Eduardo Cáceres, también desestimó que el pedido de juicio y aseguró que le pareció un acto "irresponsable".





El legislador agregó que no cree que este pedido de juicio cuente con apoyo de los peronistas respetuosos de la democracia ya que saben que es totalmente improcedente.

Además destacó que esta presentación cuenta con la firma de Gioja que es un legislador que representa a San Juan, una de las provincias que se ha visto más beneficiada con los fondos nacionales.

