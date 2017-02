Basualdo calificó de antidemocrático el pedido de juicio político a Macri que encabezó Gioja

El senador Basualdo habló luego del pedido de juicio político a Mauricio Macri y opinó que si estos dirigentes, "incluido el diputado Gioja", tienen dudas sobre el proceder de Macri en el tema de Correo Argentino, siempre pueden pedir que la Justicia investigue a fondo.

Sobre la posibilidad de que prospere este pedido, el senador explicó que primero debe tener un dictamen de comisión y que aún si obtuviera el ok de la comisión, luego este tema debe obtener mayoría calificada y agregó que esto no se logrará porque esta idea no tiene sustento legal. "Es una pena ver que gente que dice ser democrática que busca bajar a un presidente", aseguró tajante Basualdo.