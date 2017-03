Barbie Vélez se pregunta cuando se convirtió "en la tía que avergüenza"

El pasado viernes, a la actriz le tocó hacer de remisera de su hermano Gonzalo, a quien llevó a un cumpleaños de 15. Tras llegar a destino y al momento de la despedida, la hija de Nazarena se quedó helada con la situación que había protagonizado y decidió grabar un video en el que relató lo sucedido. Acto seguido, lo compartió en su cuenta de Twitter.





"Hola, quería contarles que acabo de dejar a mi hermano en una fiesta de 15 y no sólo me pidió que estacione mucho más adelante, sino que cuando se bajó y le dije 'te amo, Gonza, cuidate', me cerró la puerta y me dijo 'Barbie, por favor callate'. ¿Cuándo me convertí en esa tía que te da verguenza?", comenta, totalmente sorprendida, Barbie.

Fuente: eltrecetv