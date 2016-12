A un día de desarrollarse una nueva ceremonia de apertura del Paso de Agua Negra, el proceso para concretar el proyecto Túnel de Agua Negra da un nuevo e importante paso.



Fue el presidente del Banco Interamericano del Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, quien confirmó al intendente de Coquimbo, Claudio Ibáñez, que la entidad bancaria aprobará el financiamiento de US$ 40 millones, asignados a Chile y Argentina con el fin de financiar estudios, los procedimientos y mecanismos previos para preparar la licitación y ejecución de las obras.



Tras el contacto telefónico, el jefe regional detalló que "el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo me manifestó que durante la próxima semana van a tener un avance muy importante, porque el directorio va a otorgar la primera contribución concreta para Chile y Argentina con el objeto de realizar los estudios previos requeridos para todo lo relacionado con análisis de obras complementarias que requiere el túnel, así como el proceso de licitación".



Se trata de US$ 40 millones que financiarán el Proyecto de Estructuración del Túnel de Agua Negra (PETAN), y que considera el financiamiento de consultorías y estudios para asistir a ambos gobiernos –Chile y Argentina- durante el proceso; el fortalecimiento de la institucionalidad de la Entidad Binacional Túnel de Agua Negra (EBITAN), encargada de examinar diferentes temáticas relativas a la construcción, explotación y mantenimiento del futuro túnel; además del financiamiento de la primera etapa de diseño y construcción de la obra.



El Intendente Ibáñez aprovechó el contacto con la máxima autoridad del BID para agradecer el acompañamiento que la entidad que representa ha tenido con el proyecto Túnel de Agua Negra, específicamente por los avances significativos logrados durante su gestión respecto de este esperado y ansiado proyecto binacional.



"Le manifesté el interés que tengo como intendente de la Región de Coquimbo para que el presidente del BID nos visite en cuanto sea posible, según su agenda, y él se comprometió a venir durante el próximo año. Sobre el proceso de licitación, hoy continúa la precalificación de empresas, con 18 debidamente aceptadas y 72 empresas inscritas", agregó el Intendente Ibáñez.

El pasado 19 de octubre partió el proceso internacional de calificación de empresas para la ejecución de las obras del Túnel de Agua Negra, con un segundo encuentro binacional encabezado por el intendente Ibáñez y el Presidente de Argentina, Mauricio Macri, en San Juan el 28 de octubre.

Según el cronograma establecido del proceso licitatorio, el 8 de febrero de 2017 se cierra la recepción de información por parte de los consorcios interesados en ejecutar esta obra, mientras que a fines de mayo EBITAN contará con un listado consolidado de las empresas que cumplen con los requisitos para participar del proceso licitatorio. El contrato se adjudicaría durante el año 2018.





