Bajo la denominación "bajo costo" lanzaron pasajes a Santiago de Chile por 15 dólares

No hay dudas de que, después de revolucionar la manera de volar en Europa y Estados Unidos, el modelo de líneas aéreas low cost-bajo costo está dando que hablar en Sudamérica, dando los primeros pasos de una verdadera transformación.

La aerolínea chilena SKY Airline, que se adelantó a la inminente llegada de nuevos competidores con el anuncio de su transformación definitiva en low cost, y lo celebró lanzando promociones muy tentadoras: US$ 29, más tasas e impuestos, por tramo entre Santiago y Buenos Aires, US$ 15 entre la capital chilena y Mendoza, y US$ 25 a Córdoba.

En realidad estos precios son sin tasas e impuestos, por lo que, sumando estos costos, el precio final ida y vuelta entre Buenos Aires y Santiago es de aproximadamente $ 2.500. Hasta ahora, los pasajes más económicos a Santiago rondaban los $ 3.500 ida y vuelta. Desde Mendoza, la tarifa final asciende a $ 1.263, y desde Córdoba, $ 2.400.

Esta es la tarifa del pasaje "light", que no permite despachar equipaje (sólo uno de mano) y que dura sólo hasta las 23.59 de este viernes. Hay una segunda tarifa (Plus), que permite despachar equipaje y reservar asiento, con valores que se elevan a US$ 84 más tasas e impuestos.

Estas tarifas, que incluyen vuelos de Santiago a Lima por US$ 39 y a Montevideo por US$ 29, y pasajes a todo Chile que arrancan en menos de US$ 5 por tramo, estarán disponibles hasta las 23:59 del viernes 17, o hasta agotar stock en los dos vuelos que Sky tiene actualmente entre Ezeiza y el aeropuerto Nuevo Pudahuel. Parten de Buenos Aires a las 10.05 y a las 15.35, y de la capital chilena, a las 7.35 y 13.05.

"Dale la vuelta y viaja low cost" es el título de la promo, que contempla pasajes a todo Chile que arrancan en los 2.990 pesos chilenos (US$ 4,51) por tramo, más tasas. Por ende, destinos como La Serena (saliendo de Santiago) se pueden encontrar por 5.980 pesos chilenos (US$ 9) ida y vuelta más tasas de embarque, que ascienden a 14.636 chilenos. En total, poco más de 31 dólares.