Bajó el porcentaje de padres adolescentes y apuntan a los espacios de confidencialidad y conciencia

En la era tecnológica no se puede dejar de observar la realidad que atraviesan los adolescentes en cuanto a la sexualidad y el uso de los medios de comunicación. Desde el área de Adolescencia explicaron que "no se puede atribuir toda la responsabilidad a la ausencia familiar en la vida de los chicos que inician su vida sexual de manera temprana". Es que según aseguran, la estimulación se produce por varios factores y uno de ellos es el uso del celular.



En departamentos alejados de la provincia, donde el Internet y la computadora no terminaron de asentarse, se advierte que el celular con datos móviles (o wifi) alcanzó a la mayor cantidad de pobladores, incluso a los niños. Es por esto que Ana Zimmerman explicó a sanjuan8.com que "no importa a qué departamento pertenezca" porque los factores no están del todo centrados en las condiciones económicas. Tampoco es la ausencia de los padres o el poco tiempo que pueden pasar con sus hijos, la razón por la cual se producen los embarazos adolescentes.

Según las últimas estadísticas, el porcentaje de padres de edades tempranas (de entre 10 a 19 años) bajó un punto en 2015. En 2013, hubo un 17,8% de recién nacidos vivos de madres adolescentes; en 2014 el número fue de 17,4% y en 2015 hubo un 16,7%. La responsable del área explicó que en ese porcentaje sólo registraron un caso de una menor de 12 años embarazada. Dijo que no todos los casos se gestan producto de un abuso sexual.

El trabajo es con ambos: papá y mamá

El área de Adolescencia de Salud Pública está apuntando a la pareja que comienza una vida paternal y que traerá al mundo a un bebé. Este ejercicio se realiza para concientizar que el embarazo no sólo es responsabilidad de la madre, sino de ambos progenitores. "En los centros de salud hay equipos que se encargan de generar espacios de confidencialidad y expresión para los padres precoces. "Vivimos en una sociedad en la que se carga a las madres con esta tarea, pero se trata de educar para que entiendan que esto no es así", dijo Zimmerman a sanjuan8.com.

Sobre el trabajo particular y participativo que realizan sobre los varones explicó que "es muy buena la respuesta que tenemos. Ellos se siente escuchados que tiene un espacio donde pueden opinar y expresar sus miedos y temores", añadió.