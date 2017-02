Axel filmó el momento justo en el que explotó un motor del avión de Aerolíneas

Como hacen tantos pasajeros, Axel se encontraba filmando en el momento del despegue de la aeronave, con lo cual registró el momento exacto del inconveniente en la pista del aeropuerto estadounidense.

A través de las redes, llevó tranquilidad a sus fans y confirmó que no hubo heridos. Además agradeció a la tripulación y publicó un video.

"No pensé en nada, pero automáticamente me desabroché el cinturón y agarré el pasaporte y el celular. No me importaba la mochila, pero sí quería el pasaporte, por la identidad", contó Axel en diálogo con TN.

"Tardamos como media hora en salir del avión. Cuando ya estábamos en tierra, ahí fue cuando supe que estábamos todos bien", sostuvo.

"La gente se manejó super bien, con mucha calma, muy profesionales. Uno como pasajero siempre quiere más explicaciones. Fue una falla del motor y explotó el motor derecho, la turbina derecha. Fue en tierra y no cuando ya estábamos volando", describió Axel.

El cantante y compositor estaba en Nueva York para grabar su próximo disco. Esta noche tenía un recital en Paraná, Entre Ríos, que será cancelado porque sigue en La Gran Manzana. "Tengo que estar tocando en Paraná y me apena mucho porque no voy a poder estar", dijo.

En posteos anteriores el cantante había expresado el retraso del vuelo que debía partir a la tarde y llevaban "muchas horas de espera".