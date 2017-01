Arrepentida, Charlotte Caniggia pidió disculpas al pueblo paraguayo

"¿Te cuento una historia que me pasó?", arrancó Charlotte. Y siguió, sin filtro: "Estaba escribiéndome con un chico, hace mucho. Y me dice el chico para arreglar. Le dije: 'Bueno, llamame'. Me llama y era paraguayo. Cuando me empezó a hablar cancelé la cita. 'Hola Charlotte', me saludó. Dije: 'Nooo...'".





"Pero hay chicos muy buenmozos en Paraguay. Y las paraguayas son lindísimas", acotó. "No, no, ese acento me la re baja", retrucó Caniggia sin filtro.







Estas declaraciones generaron mucho repudio en las redes sociales. Ante el revuelo que causó, Charlotte se volcó a Twitter y pidió disculpas.





"Pido disculpas a la gente de Paraguay , no tuve intención de ofender a nadie, fui muchas veces y me trataron muy bien los quiero", expresó Charlotte.





Pido disculpas a la gente de Paraguay , no tuve intención de ofender a nadie , fui muchas veces y me trataron muy bien los quiero ❤️ — Charlotte Caniggia (@chc_caniggia_) 13 de enero de 2017