¿Arranca? Apareció Agremiados y el fútbol podría no comenzar el 3 de marzo

El empresario, también titular de Belgrano de Córdoba, aseguró que recibió una comunicación de parte de Sergio Marchi, secretario general de FAA, advirtiéndole que los certámenes no comenzarían en la primera semana de marzo en la temporada 2017 "si la plata no está".

"La gente de Agremiados nos dijo que si el dinero no está, los torneos no empiezan", sostuvo Pérez, en informal rueda de prensa, a la salida del edificio torre de IBM, en la zona de Retiro, tras la reunión que mantuvieron con los emisarios de las empresas que ofertaron para hacerse cargo de la televisación del fútbol, a partir del próximo semestre.

En un sentido similar, Javier Medín, también componente del Comité de Regularización, destacó: "El Gobierno se comprometió a depositar el dinero durante la semana próxima. Para mí comienzan todas las categorías juntas", deslizando que los campeonatos podrían reanudarse oficialmente el viernes 10 de marzo.

La abogada Carolina Cristinziano, tercera componente de ese Comité, entregó una precisión concreta al respecto: "Agremiados quiere el cheque ya", sostuvo.

"Esta administración se caracterizó por no emitir cheques si no está el dinero. Y por ahora la plata no está", expresó.

En otro orden, los integrantes de la Comisión de Audiovisuales de AFA volverán a reunirse el próximo viernes 3 de marzo con las autoridades de Fox Turner, ESPN y Mediapro, las tres empresas que se presentaron a la licitación para televisar al fútbol local y que entregarán los sobres nuevamente "con las correcciones ya efectuadas".

"La idea es que se defina el ganador ese mismo viernes o el martes 7 o miércoles 8, a más tardar", le contó a Télam una fuente de AFA.

Inclusive se especula con la posibilidad de que Fox Turner, aprovechando que Carlos Martínez, presidente de Fox International Channels, "haga las modificaciones ahora y presente en las próximas horas la nueva propuesta".

