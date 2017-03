Armando Pérez: "Sentimos vergüenza con lo que pasó"

El presidente de la Comisión Normalizadora de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Armando Pérez, no descartó renunciar antes de las elecciones en la entidad y dijo que aún no lo hizo porque tiene "un compromiso" con la FIFA de llegar al 29 de marzo.



"Sentimos vergüenza con lo que pasó y en mi caso no sé cuánto voy a durar tampoco en el cargo", indicó, tras lo cual reveló: "Sí, claro que pienso en renunciar. No presenté la renuncia porque tengo un compromiso que me pidió la FIFA de llegar a las elecciones, pero la verdad es que uno se hace mucha mala sangre con todo esto".



En diálogo con con programa "Confesiones" que se emite por Radio Mitre, Pérez habló de la situación actual del fútbol argentino y manifestó: "Todos somos responsables de lo que está pasando, de no ser coherentes, de improvisar, de no trabajar en conjunto".



Acerca del futuro de la AFA, señaló: "Nos va a ayudar muchísimo el estatuto nuevo donde hay reglamentaciones serias y formales de la FIFA y de Conmebol. Eso va a ayudar mucho al próximo presidente de AFA para poder gobernar porque hay comisiones de Ética y de gobernanza y si esto no lo cumple el próximo presidente puede haber sanciones".



En cuanto a lo sucedido en la jornada del viernes en la cual los jugadores decidieron continuar con el paro por las deudas que mantienen los clubes, Pérez expresó: "Nos sentimos muy mal por no solucionar esto, no estamos bien y parece que cada cosa no la analizáramos como corresponde".



"Es lamentable fracasar en una negociación de este tipo y que estén disconformes, que haya jugadores a los que no se les haya pagado, que haya clubes que deban dinero, está todo mal en ese aspecto", dijo compungido. Además comentó: "Teníamos el inconveniente principal que era la entrada del dinero del Gobierno que recién entró el jueves por la noche. Estaba dispuesto darle a cada club los montos, pero no lo pudimos hacer".



"Entiendo a (Sergio) Marchi porque defiende una posición. Hay que reconocer que hay cuatro o cinco clubes que les deben a sus jugadores cinco meses de sueldo", aseveró, tras lo cual afirmo: "Los presidentes de los clubes decidieron empezar la fecha el viernes de la semana que viene".