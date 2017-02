Argentinos en Chile: un convenio de vieja data garantiza la atención gratuita en los hospitales

En la década de los 90 los gobiernos de Argentina y Chile firmaron un convenio de cooperación en materia de salud entre ambos países que aseguraba que los turistas que sufrieran alguna afección podían atenderse en cualquier hospital de ambos países.

Así, ante una situación de urgencia o emergencia que implique riesgo vital de cualquier argentino en Chile o chileno en Argentina se deberá acudir a cualquier hospital público del país. Si al final de la atención el hospital quiere cobrarla se debe hacer mención al Convenio de Cooperación en Materia de Salud Argentina – Chile.

Muchos turistas argentinos que padecieron alguna enfermedad aseguraron que fue un dolor de cabeza lograr atención y agregaron que tuvieron que pagar para ser atendidos.

A continuación el convenio:

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos de la República Argentina: "Conforme el Instructivo para la aplicación de beneficios ante casos de urgencias y emergencias del Convenio de Cooperación en Materia de Salud Argentina-Chile, 'Chile y Argentina brindarán asistencia médica en los hospitales públicos antes casos de emergencia y ante determinadas urgencias, sin que medie un reclamo previo ni posterior para obtener el cobro de las atenciones médicas prestadas, cuando se trate de nacionales de un país no residentes en forma permanente en el territorio del otro y cuando no exista posibilidad de repetir el pago contra un tercer pagador'. Por su parte y para efectos de su correcta interpretación, los términos urgencias y emergencias a que se refiere son definidos como 'toda condición de salud o cuadro clínico que implique riesgo vital y/o secuela funcional grave para una persona de no mediar atención médica inmediata e impostergable'".

Si el hospital insiste con requerir algún pago a los turistas que recibieron la atención médica de urgencia, desde las Cancillerías sugieren comunicarse inmediatamente al Consulado:

Consulado General en Valparaíso

Celular de Guardia: 056 9 9323 8104.

Dirección: Blanco 625, Piso 5, Oficina 53 (Casilla de Correo Nº 1660).

Tel: 056 32-2217419 y 056 32-2213691.

Fax: 056 32 2217419.

Mail cvalp@mrecic.gov.ar.

Circunscripción Consular: Región IV, Coquimbo (Provincias de Elqui, La Serena, Limarí y Chopa), Región V Valparaíso, (Provincias de Valparaíso, San Antonio, Quillota, Petorca, San Felipe de Aconcagua, Los Andes e Isla de Pascua).

Fuente: Región Binacional