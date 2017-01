Apareció un audio de la joven muerta en Brasil: "Pablo me echó, me quiero volver"

Antes de morir, sola, abandonada por su esposo Pablo Angelina en Brasil, Luciana Farías pidió auxilio de manera desesperada. Lo hizo a través de un audio de Whatsapp que le envió a su madre.

"Hola ma, Pablo me acaba de decir que se quiere ir, que se quiere separar y por lo tanto, por lo tanto me echó.. .Bah,. no me echó, pero es lo mismo. Me quiero volver, ma, me quiero volver, te juro que no quiero estar más acá", dice la joven, llorando, notablemente alterada. Se habían casado el 30 de septiembre y apenas habían pasado tres meses.

Antes de perder la vida, Luciana quiso volver a casa, reencontrarse con su mamá. ¿Por qué no pudo llegar a Catamarca? BigBang intentará responder a estas preguntas en próximas crónicas.

Ahora hay un audio comprometedor: una chica a la cual su esposo -que juraba y re juraba que eran "re felices"- abandona a los tres meses de casados. Una chica que quiere volver a su casa, pero no vuelve. Aparece muerta, ahorcada en un departamento de Buzios.