Antes de la entrega de los "The Best" Maradona la rompió

Diego Maradona jugó al fútbol con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, antes de la ceremonia de entrega de los premios The Best en Zúrich, Suiza.

El astro argentino compartió equipo con el máximo dirigente del fútbol mundial durante un partido jugado bajo un frío intenso en la sede de la entidad, situada en la capital suiza.

Diego portó la cinta de capitán, lució el dorsal número 4 y se mostró muy cercano a Infantino, con abrazos durante el juego y en la posterior foto que se tomaron junto al resto de los participantes.

futbol-fifa2.jpg @FIFAcom

El dirigente suizo le abrió las puertas de la institución a Maradona, en un gesto de fuerte valor simbólico por el histórico enfrentamiento del ex jugador y DT del seleccionado argentino con los ex presidente Joao Havelange y Joseph Blatter y el ex vicepresidente primero, el argentino Julio Humberto Grondona.

La distancia entre Maradona y esos directivos se profundizó a partir de 1994, cuando fue apartado del Mundial de Estados Unidos y posteriormente sancionado tras dar positivo en un control antidoping, lo que fue interpretado por Maradona como un boicot de parte de la FIFA.

Otras figuras que disputaron el amistoso en Zúrich fueron los argentinos Pablo Aimar y David Trezeguet; los españoles Michel Salgado y Carles Puyol; el brasileño Marlon Santos y el holandés Marco Van Basten.

futbol-fifa1.jpg @FIFAcom

Maradona entregará el galardón de la categoría "Mejor Entrenador", rama masculina, por el que compiten el francés Zinedine Zidane (campeón de la Liga de Campeones con Real Madrid); el portugués Fernando Santos (ganador de la Eurocopa con Portugal) y el italiano Claudio Ranieri (vencedor de la Premier League inglesa con el modesto Leicester City).

Los premios The Best serán entregados por primera vez este año luego de terminarse el acuerdo entre la FIFA y la prestigiosa revista France Football para el otorgamiento conjunto del Balón de Oro.

La terna que concita el mayor interés es la que componen el argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo y el francés Antoine Griezmann en el rubro "Mejor Jugador" de la temporada 2016.