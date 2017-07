Angelici sigue provocando y ahora se burló de los refuerzos de River

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, habló en exclusiva con Fox Sports respecto del actual mercado de pases y aprovechó para "chicanear" a su eterno rival, River.





Fiel a su estilo, el Tano habló de todo y hasta se hizo un tiempo para burlarse de la dirigencia del Millo, cuando se lo consultó por los resonantes refuerzos de la entidad de Núñez: "Buen promedio de edad...". Esto se debe a que las cuatro caras nuevas del conjunto de Núñez son Lux (35 años), Pinola (34), Scocco (32) y Enzo Pérez (31).





Y agregó: "Trajeron cuatro jugadores, muy buenos jugadores, pero difícil de tener un valor de reventa. Si no llevo un jugador de reventa, hago una apuesta de juveniles, sino lo fundís al club. Puedo contar la de Calleri, o cuando venda a Pavón, que han salido bien. Otras salieron mal, que los comprás y después no llegan. Invertís y no llegan a jugar en Primera. A Pavón lo pagamos un millón y si lo hubiésemos vendido ahora eran 27 millones de dólares, un negocio bárbaro".





Por último, el titular xeneize fue consultados sobre las chances del equipo de Marcelo Gallardo de hacerse con la presente edición de la Copa Libertadores y otra vez la broma estuvo a flor de piel: "Si ganan la Libertadores, ¿cuántas tienen? Sería la cuarta...", lanzó con ironía.