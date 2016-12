Angelici se reunirá con Tevez y analizarán la oferta de China

¿Boca salvó el año con la vict...

El presidente de Boca Juniors , Daniel Angelici, afirmó este lunes que el club "acompañará la decisión" que el ídolo Carlos Tevez "crea que sea la mejor", en relación a la posible partida del 10 al fútbol chino."Tengo una relación de cariño y confianza con Carlitos (Tevez). Nos pusimos de acuerdo en que después de estos partidos íbamos a atender y escuchar la propuesta. Así que a partir de mañana me juntaré con él y Adrián (Roucco, su representante) y buscaremos la mejor solución, pero el club acompañará la decisión que él crea que sea mejor", aseguró Angelici en diálogo con el programa Fantino 910, de radio La Red."Hablaremos porque queremos saber dónde estamos parados. Voy a respetar siempre al ser humano, lo que él sienta ganas de hacer, que para mí es muy importante. Pero la parte económica es un aspecto clave", agregó.Tevez podría irse a fin de año al fútbol chino por una cifra que rondaría los 40 millones de dólares, aunque el 10 tenga contrato con Boca hasta junio del 2017.Angelici, en otro tramo de la nota, aclaró que nunca estuvo "en duda la continuidad" del entrenador Guillermo Barros Schelotto y adelantó que en los próximos días se reunirá con él para analizar qué jugadores continuarán y cuáles llegarán el próximo año."Guillermo está encontrando el equipo que pensábamos que teníamos. Su contrato vence en junio y recién ahí haremos la evaluación. Pero estoy contento con el cuerpo técnico. Desde que gané mi primera elección era el DT que quería porque están identificados con el club", enfatizó.El Tano Angelici si bien valoró los tres triunfos consecutivos sobre en los clásicos frente a San Lorenzo (2-1) y Racing Club y River Plate (ambos por 4-2), que lo llevaron a la cima del torneo, advirtió que todavía "no se ganó nada"."Boca hace rato que, partido a partido, va mejorando. Tuvimos un muy buen partido con San Lorenzo, un gran partido contra Racing y otro ayer ante River, aunque no fue vistoso. Pero logró un resultado que deja a todos los hinchas muy contentos. Hace muchos años que no hacíamos cuatro goles en el Monumental y terminamos punteros", destacó Angelici en el día del hincha de Boca.