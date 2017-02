Andrea Rincón contó con qué famosa mujer quiere ir a la cama

"¿A qué mujer le harías el amor?", le preguntó Roberto Petinatto en la sección 2Preguntas de espalda" de su programa "La hormiga imperial" y se quedó boquiabierto con la respuesta de su invitada: "Hay una que anda por ahí pero no voy a decirlo, tengo una en la mira que le haría el amor... a Cristina Kirchner".





"Pensé que dirías que a Julieta Ortega, como ustedes andan juntas de acá para allá", dijo el conductor, sin indagar en los dichos de la morocha y agregó: "Creí que era Celeste Cid, porque hubo una época en la que todas estaban enamoradas de ella".





Las dudas de Petinatto no eran infundadas, ya que hace un tiempo Rincón había contado que con Julieta Ortega eran como "novias sin sexo": "Nos reímos mucho porque nos cumplimos el rol de parejas, pero sin nada".





En varias oportunidades Andrea ya había expresado su admiración por Cristina Fernénez: "Es mi ídola, yo la amo. La veo y me muero, la amo en serio", dijo en el 2014 y antes había confesado en revista Gente: "Me gustaría conocer a Cristina pero no para hablar de política. Me sentaría a tomar una birra y hablar de la vida".