Mónica Zárate es una profesora de Biología que dicta clases en la escuela Jorge Washington, de Pocito. En la jornada de miércoles, pasadas las 11, estaba tomando exámenes cuando recibió una mala noticia. Las autoridades de la institución se acercaron hasta el curso para comunicarle que su auto había sufrido daños en manos de un grupo pequeño de alumnos (estiman, tres) que fueron visualizados por testigos. Los menores, de entre 13 y 14 años, salieron de su clase en el primer módulo y antes de irse, dejaron en su auto una inscripción con un insulto. Además le pincharon la rueda derecha del vehículo, tal como aparece en la fotografía.

Cuando recibió la noticia comenzó la angustia. "Salí temblando del curso a mirar el auto y vi todo. Me recomendaron hacer la denuncia ya que hubo testigos", contó Mónica a sanjuan8.com. Las autoridades llamaron a la Policía y de inmediato hubo despliegue de motos y patrulleros. El personal del Comando le recomendó formalizar la denuncia en la seccional 6ta de Rawson pero cuando llegó a la sede policial se encontró la desagradable advertencia: "Si colocaba la denuncia debía dejar al menos 10 días el auto en la Policía hasta que un perito hiciera su trabajo". Esta información la perturbó porque ese vehículo pertenece a su rutina laboral, la cual no puede abandonar. Mónica forma parte de un programa educativo en el cual debe visitar varias escuelas de los diferentes departamentos y su automóvil es su herramienta de trabajo. "Cuando me dijeron eso, decidí no hacer la denuncia; tampoco me dejaron hacer una exposición porque tenía que dejar el auto y no puedo hacerlo", remarcó.

Con el lamento de haber atravesado un muy mal momento y la desilusión del accionar de los alumnos, Mónica explicó que para ella "no son vándalos, son víctimas de la sociedad". A esos niños les falta contención, intentó explicar y reconoció que ella es justa en sus notas, en su trato hacia ellos. "Intento explicarles que un examen es una posibilidad de alcanzar los objetivos que se han planteado en el año y que no pudieron lograr", dijo. Ahora, luego del arrebato de los menores, deberá hacerle frente sola a los gastos que ocasiona un arreglo ya que el seguro tampoco responderá al respecto.