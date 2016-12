Alta tensión: mirá el reencuentro de Lali Espósito y Ángela Torres en ShowMatch

"Cuando no hay onda, no hay onda", dice una frase que no necesita más explicación que su simple significado. Y anoche, en ShowMatch, quedó más que demostrado que entre Lali Espósito y Ángela Torres, la buena relación que entre ellas había mientras ambas compartían las grabaciones de Esperanza Mía, se extinguió hace rato y la misma le dio paso a una guerra más que fría entre ambas jóvenes. En resumen: no se pueden ni ver.

Este viernes, luego de que en Este es el Show se hablara del supuesto ataque de nervios del que fuera presa Angelita al enterarse de la presencia de Lali en el jurado como reemplazo de Pampita, el cara a cara entre las chicas fue inevitable y, más que nada, muy esperado.

Por supuesto, Torres negó la información manejada en el ciclo de El Trece y ambas negaron la tangible mala onda. "Tantas mentiras. Nada que ver. No fue así como se dijo, fue un día caótico", explicó la Torres.

Mientras tanto, Ángel de Brito les pidió firmar la paz con un abrazo, cosa a la que las cantantes accedieron sin reparo alguno y Lali juraba que le creía a Ángela, antes que a Listorti, quien difundió el rumor sobre el supuesto enojo de la participante con la ex de Mariano Martínez.

