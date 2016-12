Ahora salieron a la luz fuertes charlas entre Barbie Vélez y Federico Bal

Las mismas se dieron en el momento de mayor crisis de la pareja por aquel momemto. Aquí algunas de las charlas entre ellos.





En una de las conversaciones, Barbie le habría recriminado a Federico por su adicción a la cocaína, de los golpes y hasta le advirtió: "Me cagas la vida con un hijo y encima me pegas".





Tremendas charlas y acusaciones cruzadas.





Barbie: Que esté tu mamá o tu chica nueva, devolveme mis cosas

Fede: No tengo chica nueva, y no voy a meter a a mi mamá. Me rompiste el reloj, el teléfono, me incendiaste el piso. Ya está, me arruinaste la casa. Tiene que haber un limite, fue una locura Barbie, un día iba a terminar mal (...) tocamos fondo de la peor manera





(...)





Barbie: Te fuiste, cagón, sin huevos.

Fede: Te dije que nos matamos.

Barbie: Para pegarme tenés huevos.

Fede: Los dos nos tratábamos mal. Nunca te pegué Barbara

Barbie: Que me agarrabas del cuello, nada más, golpeador

Fede: ¿Yo te pegué?

Barbie: Tu mamá misma te lo dijo "golpeador", me ahorcaste contra la pared. Sabés que sos un golpeador

Fede: Me diste vuelta la cara, me sacaste un cuchillo en la garganta.

Barbie: Poco hombre, pegarle a una mujer

Fede: Jaja, tenés razón y vos me dejaste hacerlo, es re razonable.

Barbie: Quedás siempre como un golpeador, todos los que te conocen saben que sos agresivo





(...)





Barbie: violento

Fede: Está bien

Barbie: Enseguida te ponés nervioso. Me cagas la vida con un hijo y encima me pegas

Fede: ¿Te pegaba?

Barbie: Todo el mundo lo sabe

Fede: Barbara déjate de joder

Barbie: Seguí trabajando tranquilo, Hiena Barrios, Maradona, drogado y pegándome y dejándome sola con un atraso. Vivis drogado

Fede: Dejándote sola, no.

Barbie: Hasta tu mamá dice que tomabas cocaína

Fede: Quise verte todos los días





(...)





Barbie: Enterate por Twitter si tenés un hijo. Me dejaste sola y tirada con un atraso, a vos qué solo te importa quedar bien en público