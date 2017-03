Ahora circula una foto hot que le atribuyen a la Reina de la Vendimia

La Reina habló con Diario UNO y al ver la foto afirmó, hasta con una sonrisa, no ser ella.









"Miren lo que soy (en referencia al busto), esa chica tiene mucho más y yo no", y continúo: "No tengo ninguna foto de ese estilo y no me sorprende que inventen esas cosas".



Con la imagen y gracias al buscador de Google obtuvimos la fuente original de la foto en cuestión que es Lana-Selfie.

Con dos días de reinado, Victoria Colovatti ya se enfrenta a las falsas cadenas de Whatsapp. En la mañana de este martes comenzó a circular por la web una foto hot de una joven y dicen que es de ella.