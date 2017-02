Aguad defendió el acuerdo con Correo Argentino y criticó las imputaciones en su contra y de Macri

El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, opinó hoy que es una "barbaridad", la imputación que realizó ayer el fiscal federal Juan Pedro Zoni contra el presidente Mauiricio Macri y contra su persona, por la comisión de presuntas irregularidades en el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Correo Argentino, y criticó a la oposición por querer montar un "show" con el tema y "usarlo políticamente" en un año electoral.



"Es una barbaridad lo que ha hecho el fiscal. Denuncia al Presidente, no a Juan Pérez. Merecía una mínima investigación. La denuncia es falsa y el fiscal debió rechazar la denuncia y hacer una investigación que duraba 24 horas. Un fiscal no puede obviar que la denuncia es contra el Presidente de la Nación", dijo el ministro en declaraciones a radio Mitre.



En tanto, criticó el hecho de que diputados del Frente Renovador y senadores del GEN lo hayan convocado para el próximo martes para brindar información respecto del acuerdo y, sin embargo, no citen también a ex funcionarios kirchneristas.



En ese marco, cuestionó que "hayan hecho una reunión no convocada por la comisión (de Comunicaciones) y citan hasta al padre del Presidente y no citan a los que podrían dar explicaciones" y consideró que "se quiere usar políticamente este tema en medio de una campaña electoral".



"Yo no tengo problema pero por qué no lo citan también a (Julio) De Vido, a Aníbal Fernández, al propio (Sergio) Massa y le preguntan porque no cobraron la deuda antes. Si van a hacer un show, que lo hagan completo", sostuvo Aguad.



"A la oposición, al peronismo, no le interesa saber si hubo corrupción. Sólo quieren hacerle creer a la sociedad que somos iguales que ellos. Hay que evitarlo. Si no podemos dar vuelta una página de esta historia, estos tipos vuelven. El populismo agazapado está esperando un tropiezo para volver. No somos lo mismo y si vuelven, esto es una tragedia", sostuvo.



En tanto, Aguad reiteró que no habló del tema con Macri pero aclaró que le avisó al jefe de Gabinete, Marcos Peña, que "el tema estaba en mi agenda".



"Al jefe de Gabinete se lo anuncié, pero no intervino. Le dije 'tengo esto y quiero cobrar' y el me dijo 'dale para adelante'. El jefe de Gabinete me dio la venia para seguir para adelante", explicó y dijo que con el Presidente recién habló del tema en el día de ayer.



"Me dijo que quiere transparencia, que intervengan los tres poderes del Estado y me dijo que tengo la obligación de defender los intereses del Estado. Es lo único que hablé con Macri", concluyó.



Por último, Aguad expresó que podría haberse hecho el "pavo" con el tema, pero reafirmó que su única intención fue "cobrar la deuda" y concluyó: "el único funcionario que intentó cobrar la deuda es acusado por los ex funcionarios que nunca intentaron cobrarla".