Acuerdo San Juan - Mendoza: se reunieron para consensuar el mosto con nuevas variables

El Ministro de Economía, Infraestructura y Energía de Mendoza, Enrique Vaquié, visitó al Ministro de Producción y Desarrollo Económico de San Juan, Andrés Díaz Cano, para dialogar sobre algunos puntos del acuerdo entre San Juan y Mendoza.

"Estuvimos trabajando en un borrador para llegar a un consenso en relación al Acuerdo Mendoza- San Juan, incorporando otras variables que no estuvieron anteriormente, con el objetivo de diversificar el destino que se le da a la uva para que no existan excedentes. En este caso hemos trabajado primeramente en definir qué porcentaje se destinará a la elaboración de mosto, un porcentaje en lo relacionado las exportaciones y también otros métodos que pueden ser importantes -que ya se está trabajando San Juan- como es la reducción del grado alcohólico de los vinos y otras posibilidades que pueden marcar beneficios impositivos a las dos provincias. Todo esto está en conversación y se apunta a lograr que el Acuerdo que esté consensuado por todas las entidades vitivinícolas de ambas provincias, y en función de eso, los gobernadores firmarían o no el acuerdo", dijo el Ministro Díaz Cano luego de la reunión.

Desde el año 1994 que comenzó a regir este Acuerdo, ambas provincias convienen qué porcentaje de uva se destinará a la elaboración de mosto. Su finalidad es evitar excedentes vínicos que provoquen la baja de los precios de este producto en el mercado. En 2016, por primera vez no se firmó el acuerdo por lo que el cupo quedó en 20% según lo que establece la ley.

(Fuente: Ministerio de Producción y Desarrollo Económico)