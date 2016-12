Abrieron el Centro de Rehabilitación de Adicciones "Cura Brochero" en Albardón

Quedó formalmente inaugurado el Centro de Rehabilitación de Adicciones de Albardón, "Santo Cura Brochero", que a partir de la fecha entra en pleno funcionamiento, sumando una herramienta más al Programa Provincial de Prevención de Adicciones ejecutado por el Gobierno de San Juan a través del ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social.

Se trata del primer centro en inaugurar en departamentos alejados del Gran San Juan y está ubicado en la localidad de Campo Fuera.

El acto contó con la presencia del ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social, Walberto Allende, titular de la Secretaria de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico de presidencia de la Nación- SEDRONAR, Roberto Moro y el Intendente de Albardón, Juan Carlos Abarca, entre otras autoridades provinciales y municipales.

En primer lugar, el intendente Abarca señaló que "este lugar pertenece a toda la comunidad, pueden acercarse, participar y eso es lo que queremos, que lo tomen como un lugar de ustedes. Acá van a haber distintos profesionales para atenderá cada uno de ustedes, que tengan una necesidad, donde está la necesidad, también tiene que haber una solución. No hay diferencia alguna, sino que hay formas y ganas de buscar soluciones a los diferentes problemas. Tenemos una tarea en conjunto con todos".

Al hacer uso de la palabra, el ministro Allende destacó que "es prioridad para el gobernador Uñac este tema que afecta a la sociedad" "somos testigos del trabajo, que han tenido que hacer en muy poquito tiempo. El tema de adicciones es muy complejo, y no podemos decir que no hay problema en ningún departamento. Agradecemos también la presencia del titular del SEDRONAR, Roberto Moro, que muchos desconocemos como trabaja este organismo nacional, y es el responsable de coordinar con cada una de las provincias y poder recuperar a los chicos y a los mayores de este flagelo, que no solamente destruye, sino que también mata, y que el Gobernador tomó una fuerte decisión de trabajar sobre este tema. En Argentina y en San Juan hay problemas, pero creo que funcionarios comprometidos, con el gobernador a la cabeza, con este tema nos va a servir para trabajar todos juntos".

Por su parte el titular de SEDRONAR, Roberto Moro destacó el compromiso que tiene el gobernador Sergio Uñac en abordar este tema, no hay otra forma que trabajar en conjunto provincia, municipio y nación" generar un espacio terapéutico es acompañar la familia en el gran problema que tenemos hoy con las drogas en la Argentina".

Reitero su felicitación al gobernador porque acompaña y trabaja fuertemente en este flagelo y destacó que "vamos a seguir trabajando en esto para que las madres no tengan que andar deambulando porque no tienen donde atender a sus hijos para que no se mueran"

El gobierno provincial, mediante acciones concretas, continúa profundizando las acciones relacionadas a políticas de abordaje integral de las adicciones, es por eso que el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social junto a los referentes de las Unidades Municipales de Atención de Adicciones, trabajan desde hace meses en el proyecto de abrir casas para la atención de personas con problemas relacionados a las adicciones en cada comuna.

En la actualidad hay tres centros de atención de este tipo en la provincia, donde los jóvenes con problemas de adicciones son contenidos por profesionales con un abordaje interdisciplinario, para que puedan salir de su enfermedad y desarrollarse como personas, dándoles también capacitación para que puedan acceder a un trabajo.

Dos de ellos son con tratamiento residencial, es decir, con internados. Se trata del Proyecto Juan (en Santa Lucía) que es para varones, y el María del Carmen (en Rivadavia) que es para mujeres. Además, está el centro San Benito, que funciona como un hospital de día y el Servicio de Admisión, donde se hace la preevaluación y consultas de casos. También existen las Unidades Municipales de Atención de Adicciones (UMAA).