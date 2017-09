Una reina de belleza devolvió su corona porque le exigen bajar de peso

La reina de belleza británica Zoiey Smale afirmó que los organizadores de su próximo certamen le exigieron adelgazar para poder concursar. En señal de protesta, Smale renunció a participar en el Miss Continentes Unidos UK 2017 y escribió en su cuenta personal de Facebook que no puede creer que ese tipo de imposiciones aún exista en el mundo de la belleza.



Los organizadores del evento internacional, que tendrá lugar el 23 de septiembre en Ecuador, le habían manifestado que ella necesitaba "someterse a un régimen aliméntico para perder el mayor peso posible", dijo Smale a los medios ingleses.



Zoiey Smale, quien puede jactarse de una talla 6 (38 en otros lugares) y lleva más de 10 años participando en certámenes de la belleza, comentó que la demanda la impactó y no le fue fácil tomar una decisión. Al final decidió renunciar al evento y devolver su corona.



"Déjenme que les diga algo: las reinas de la belleza son mucho más que una talla de ropa. Las verdaderas reinas se empoderan las unas a las otras, son inteligentes y ayudan a unir a comunidades", planteó en su renuncia. "Si no quieren mis capacidades por tener una 38, ellos se lo pierden", comentó luego.



Por suparte, los organizadores de Miss Continentes Unidos niegan las afirmaciones de la británica.



El caso de Zoiey Smale no es único: el año pasado, Miss Islandia renunció a un concurso por el mismo motivo.