Una mujer recibió una brutal golpiza a raíz de un discusión de tránsto

El hecho ocurrió en Lake Macquarie, en el estado de New South Wales, Australia. y fue filmado por Dwayne Pillidge, un testigo que posteriormente subió el video a Facebook.





La agresión se desarrolla en pocos segundos. El hombre se baja del auto y se dirige hacia la mujer, que lo espera con los brazos cruzados, con actitud desafiante. Es probable que la mujer no esperara el golpe, que llega de forma repentina y violenta. Acto seguido, la mujer se sube al auto y da marcha atrás, como si buscara atropellar a su agresor, que se ve obligado a correr hacia un costado de la ruta.





Según escribió Dwayne Pillidge en la red social, la pelea se desató después que la mujer lanzara varios objetos desde su auto, que terminaron sobre el vehículo del agresor. "No me importa tu motivo, no está bien golpear una mujer", escribió Pillidge en Facebook.





Tras la publicación de las imágenes la policía local dijo que estaba investigando el hecho para identificar a las personas involucradas.





Más tarde, la víctima dio su versión de lo ocurrido en las redes sociales: admitió que lanzó objetos contra el vehículo del hombre, pero sólo después que éste intentara mandarlos "afuera de la ruta con un bebé de cinco meses en el auto". Después de recibir el golpe, agregó, lanzó "un cincel" con el que rompió el vidrio del coche del agresor.





"Dejemos que la gente juzgue", manifestó la mujer, cuya identidad no trascendió. Hasta ahora, según informan medios australianos, las autoridades no recibieron una denuncia formal por el hecho.

mujer golpeada calle (1).jpg mujer golpeada calle (2).jpg mujer golpeada calle (3).jpg mujer golpeada calle (4).jpg



Fuente: infobae