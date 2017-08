Una mamá gastó una fortuna para convertirse en muñeca sexual

Esta madre de 31 años se llama Cindy Moore y se ha operado prácticamente todo el cuerpo: se puso enormes pechos, extensiones de cabello y labios prominentes que la hacen parecer una muñeca inflable de la vida real. Para rematar, las placas de su auto llevan por números la palabra doll (muñeca). ¿Alguien más nota la obsesión?





A pesar de su drástica transformación, Cindy quiere más trabajitos en su cuerpo. Al respecto, la mujer declaró a distintos medios:





"Quiero hacerme más cirugías en el pecho y probablemente en el estómago. Soy afortunada, tengo bonita piel y no necesito botox. Solía ser talla A, pero ahora mis senos llegan a la doble F. Aún me queda camino por recorrer, estoy intentando perder más peso y lucir más como una muñeca inflable. Siempre me ha gustado cómo me ven los demás, creo que me veo hermosa."





Cindy gana tres mil dólares al mes por subir fotos atrevidas de ella en línea, pues tiene bastantes seguidores en redes sociales.





Fuente: laguiadelvaron