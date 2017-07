Una chica publicó en Facebook un video de un hombre masturbándose a su lado

Una chica española de 21 años viajaba en colectivo cuando descubrió a un hombre que se masturbaba en el asiento del acompañante. La joven grabó la situación y la publicó en Facebook, tras su fallido intento de denunciarlo en la policía.





"Me ha pasado esto ..masturbándose en pleno bus, me dijo que lo mirara justo tenia el movil y lo grabé ,nose que esperaba, que se la chupara?", escribió la usuaria de Facebook Mitsukii Kuran sobre lo que le pasó en un transporte público de Palma de Mallorca, en España. "No lo entiendo, hay gente demente en todos sitios y lo publico para que veais lo enfermos que esta la gente. Los que me dijeron que denunciara esto, no a va ser posible porque la policia dice que no es crimen a no ser que haya menores de edad implicados", explicó la joven.





La chica agarró su celular y decidió grabarlo para que quede registro de lo que hacía el pasajero. "Que todo el mundo lo vea", dice la joven en el video que se volvió viral, y generó todo tipo de reacciones en las redes.