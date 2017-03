Una abuela que se volvió viral por bailar "La pollera amarilla"

Una cordobesa de 74 años se volvió viral en cuestión de días debido a la gran destreza que demuestra para bailar la "Pollera amarilla". El video de Clara Cecilia Rossi, más conocida como "Chispita", fue subido por su nieto a Facebook y en apenas cuatro días cosechó 16 millones de reproducciones, según informó el diario "La Voz".





La mujer es enfermera jubilada y fue filmada mientras bailaba el tema de Gladys "La Bomba Tucumana" en la cocina de su casa de barrio Buena Vista.





La propia Gladys vio el video y le envió un videomensaje de felicitación a través del Facebook de su nieto Joaquín.





"¡Doña Clara! ¡No sabés cómo te busqué! Quería saber quién eras, sos una diosa, te amo. Primero te subí a mi Face y después a Cumbia Face. ¡Sos famosa! Tenés millones de visitas. Cómo me gustaría conocerte, me gustaría abrazarte. Vamos a ver cómo hacemos para abrazarnos. Sos divina, sos lo más, te amo", dijo Gladys en el mensaje.





La abuela, en tanto, no salió de su asombro por el saludo de la cantante tucumana. "Yo tenía tanta emoción, no lo podía creer cuando me mandó el saludo. La música me gusta toda, todo lo que es alegre, me gusta Juan Ramón y Américo y hasta me han hecho bailar electrónica", reveló.

