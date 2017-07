Un truco para eliminar las bolsas debajo de los ojos en 90 segundos

A lo largo de su matrimonio, la apariencia de Irma Robles se fue desgastando a causa de diferentes factores como: fumar frecuentemente, beber alcohol, la falta de protector solar, el estrés constante, entre otros.





Esto provocó que su entonces esposo, con quien llevaba casada 40 años, la criticara duramente e incluso le pusiera sobrenombres como "ojos de ciruela pasa", debido a las arrugas que tenía debajo y alrededor de los ojos.





Cansada de estos comentarios negativos, Irma decidió tomar su propio camino para recuperar su joven mirada y sí que lo logró, pues parece que se quitó como 20 años de su rostro.





Continúa leyendo para conocer cómo Irma Robles consiguió una mirada rejuvenecida y logró vengarse de su ex esposo, llevando a cabo una serie de consejos del Dr. Alan Cortés.





"Cuando yo era más joven, la piel alrededor de mis ojos era firme y fantástica. No tenía arrugas, ojeras ni bolsas debajo de mis ojos. Incluso cuando terminé la universidad no tenía ningún signo de envejecimiento en mi rostro. Fue hasta que entré a trabajar que comencé a descuidar la salud de mi piel, pues no usaba a diario el protector solar, solía beber alcohol y fumar con frecuencia.





Conforme pasaron los años, empezaron a aparecer las ojeras, bolsas, arrugas y patas de gallo. Me sentía avergonzada e insegura, sobre todo cuando salía con mis amigos. Tenía que ir constantemente al baño para reaplicar el polvo de maquillaje y así cubrir un poco las imperfecciones. De hecho, sacaba el espejo en todos lados para verificar la apariencia de mi rostro y si era necesario, aplicaba más maquillaje.





El día que escuché que mi ex esposo me llamó "ojos de ciruela pasa", me sentí humillada. Entonces, lo enfrenté y me dijo que él me había sido infiel con alguien más joven porque yo me veía demasiado vieja y ya no le resultaba atractiva. Después de confesarme eso, me pidió el divorcio. ¡Quedé en shock! Nadie había señalado de esa manera lo arrugada y cansada que me veía. Por mucho tiempo estuve negando lo que era evidente, mi mirada había perdido su brillo y juventud.





No obstante, ahora estoy agradecida por esa desagradable crítica a mi apariencia porque me motivó a buscar la manera de verme y sentirme mejor. De no ser por ese comentario, probablemente hoy mi mirada sería la de una mujer vieja, arrugada y amargada. En cuanto me vi en el espejo, ¡me prometí a mi misma hacer algo de inmediato!".





Irma compró diferentes productos, pero ninguno le dio los resultados que esperaba. Incluso consideró someterse a una cirugía estética, pero su doctor le dijo que era algo arriesgado. Ella se desesperó porque no encontraba la solución a su problema, hasta que por obra del destino se topó con el Dr. Alan Cortés, quien al escuchar la situación de Irma decidió revelar uno de los mejores secretos de las celebridades para lucir más jóvenes.





Gaby Hernández nos comentó que, dado los estupendos resultados que ella obtuvo con esta solución, sentía la responsabilidad de compartir su experiencia porque por mucho tiempo escuchó y leyó historias de cirugías y productos antiedad que decepcionaron a la gente y que además tenían un precio muy alto. Debido a ello, hace unos días nos contactó para que diéramos difusión al secreto del Dr. Cortés con el objetivo de que nuestros lectores conozcan esta gran noticia.





El grandioso secreto del Dr. Cortés es que después de años de investigación en su laboratorio, su equipo descubrió una poderosa combinación de ingredientes que logran que la mirada rejuvenezca más de 20 años en tan sólo unos minutos. Lo mejor de esto es que es algo 100% seguro y tiene un bajo costo. Esta solución antiedad es la combinación de ingredientes clave que se encuentran en Rapid Age Defying Formula de Real Skin Labs.

Embed