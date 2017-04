Un ataque a Corea del Norte supondría "el fin del mundo tal como lo conocemos"

Alejandro Cao de Benós trabaja para el gobierno de Corea del Norte desde hace 25 años, en calidad de "delegado especial" en Occidente.

Vive entre Pyonyang y Tarragona (España) y sus palabras representan hoy en día al Gobierno de Kim Jong-Un.

El portal Russia Today habló con él para sondear cuán peligrosa es la actual escalada de tensión en las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte. Y dejó un concepto claro en esa entrevista con Actualidad RT: si Estados Unidos ataca primero, será "el fin del mundo tal como lo conocemos".

"Las sanciones de Estados Unidos no sirven absolutamente para nada, porque las llevan implementando desde la creación de la República... el programa nuclear norcoreano se basa en el propio desarrollo interno del país. El uranio y el plutonio proceden de minas propias; los científicos son ciudadanos norcoreanos y los aparatos que se usan están fabricados en la propia nación. Corea del Norte sigue una política de autarquía en la que busca desarrollarlo todo por sus propios medios sin depender de otras grandes potencias. Por lo tanto, las sanciones son absurdas, son parte de la asfixia a la que quiere someternos el gobierno de los Estados Unidos", afirmó en esa entrevista con el portal Russia Today.

Y lo más escalofriante se produjo cuando el periodista preguntó si el delegado "no teme por la seguridad de Corea del Norte".

"No. Temer por la seguridad de Corea del Norte significaría el fin del mundo tal y como lo conocemos. Las bombas termonucleares tienen cien veces la potencia de las bombas que arrasaron Hiroshima o Nagasaki, y bastan 4 de ellas para cambiar este planeta para siempre. Y cualquier ataque a Corea del Norte tendría como respuesta el uso de armas termonucleares", detalló.

"Contra Corea del Norte no cumplirán ninguna amenaza, gracias precisamente a nuestra capacidad de disuasión nuclear. Ellos saben que no vamos a tolerar ni un sólo misil como los de Siria ni una invasión como Libia. Saben que eso desembocaría una guerra nuclear y no sólo perdería Estados Unidos, sino Corea y todo el mundo. No creo que vayan a atreverse a atacar. El punto más crítico fue realmente durante la administración Bush, donde estuvimos realmente al límite. El propio Bush pasó de amenazar también con un ataque nuclear preventivo contra Corea a adoptar, al final de su mandato, un tono conciliador e incluso respetuoso hacia nuestro líder", recordó.