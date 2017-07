Un anuncio para encontrar pareja en 1865 enternece al mundo

Un anuncio de contactos publicado en un periódico de 1865 se ha hecho viral en Internet ahora, en 2017. Al parecer, se trata de un texto escrito por un joven granjero del condado de Aroostook, en el estado de Maine (EE.UU.), a través del cual anuncia su propósito de encontrar una mujer con la que casarse.



Una imagen del recorte de periódico está recorriendo las redes sociales, y en ella se puede leer el texto completo: "Tengo 18 años, tengo una buena dentadura y creo en Andy Johnson, la bandera tachonada de estrellas (el himno nacional de Estados Unidos), y el 4 de julio. He despejado 18 acres el año pasado, y sembrado diez de ellos. Mi alforfón parece de primera categoría, y la avena y las patatas son peleonas. Tengo 9 ovejas, un toro de dos años y dos novillas, además de una casa y un granero. Me quiero casar. Quiero comprar pan y mantequilla, faldas de aro y cascadas para alguna fémina durante el resto de mi vida. Eso es lo que me importa. Pero no sé cómo hacerlo".