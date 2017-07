Tiene la piel más negra de todas y anima a todos a sentirse orgullosos de las diferencias

Embed MELANIN MONDAY So my new nickname is Queen of the Dark and I love it I'm so thankful and grateful to all the amazing people showing me love and support and writing such powerful articles about me.. we are all beautiful in whatever shade of skin color God create us in. So why should the be dark bad? Embrace and love who you are and world would as well!! @iamtberry Designer @msoromia @queenkim_nyakim Model @queenkim_nyakim #melaninpoppin❤️✨ #southsudanesebeauty #blackisbeautiful❤️❤️ #chocolate #blackgirlmagic✨ #melaningoddess #nubianqueen #nuergirlbeauty #modellifestyle #sleflove #embraceyourbeautyladies #skinpoppintho #QUEENOFDARK Una publicación compartida de Nyakim Gatwech (@queenkim_nyakim) el 29 de May de 2017 a la(s) 1:44 PDT Desde que contó aquella anécdota en Instagram, la modelo de 24 años ha ganado fama gracias a los artículos que distintos medios escribieron sobre ella por entonces. Sus seguidores, 240.000 en dicha red social, empezaron a llamarla Reina de la oscuridad, un apodo que recibió con muchísimo orgullo, como escribe en los textos que acompañan sus fotografías: "Me encanta. Estoy tan agradecida a todas las personas que me apoyan escribiendo sobre mí... Todos somos preciosos, sea cual sea el color de nuestra piel. ¿Por qué lo oscuro debe ser malo? Acepta quién eres y quiérete".

La actitud de Gatwech no solo es una respuesta al mundo de la moda o del cine. Su mensaje va dirigido principalmente a la multitud de mujeres africanas que no están orgullosas de su color de piel, que optan por cremas blanqueantes que pueden resultan perjudiciales para la salud.

Embed Black and red❤️ @isaacwest #blackgirlmagic✨ #southsudanesebeauty #saynotoskinbleaching #sleflove #melaninpoppin❤️✨ #queenofdark #nubianqueen Una publicación compartida de Nyakim Gatwech (@queenkim_nyakim) el 9 de Jun de 2017 a la(s) 11:47 PDT La Organización Mundial de la Salud (OMS) advertía del peligroso efecto de estas cremas en un informe del año 2011. Pueden causar cánceres de la sangre, del hígado y de los riñones, así como una grave enfermedad de la piel llamada ocronosis. Son utilizadas principalmente por mujeres porque los hombres prefieren las pieles claras, explica este artículo de la BBC.

"El origen de esta creencia en África no está claro, pero los investigadores lo relacionan con la historia colonial del continente, donde la piel blanca era el epítome de la belleza. Hay quienes también sugieren que la gente de los países marrones del mundo tiende a menospreciar a la de piel más oscura", recoge el reportaje de la cadena británica.

Según la OMS, Nigeria es el país donde más mujeres utilizan este tipo de cremas: un 77%. Son muy comunes en otros países africanos, como Malí, Togo, Senegal o Sudáfrica, y también en Asia, con un 60% de mujeres en India que usan cremas blanqueantes. Gatwech contesta a todas estas mujeres mostrándose muy orgullosa de sí misma: "La belleza está en el espectador. Represento a una nación de guerreros. ¡Mis raíces son muy profundas!".

Embed Beauty is in the beholder. My chocolate is elegant. So is what I represent. I represent a nation of warriors. You can see it in my presentation. MaMa Africa. My roots run deep! @piokky @miss__aude @audeswim @queenkim_nyakim Model @queenkim_nyakim #africanqueen #confideniskey❤️ #southsudanesebeauty #melaninpoppin❤️✨ #melaningoddess #chocolate #darkchocolate #darkofdarkness Una publicación compartida de Nyakim Gatwech (@queenkim_nyakim) el 13 de Jun de 2017 a la(s) 11:54 PDT En una entrevista con Yahoo, la modelo asegura que "consideró" blanquearse la piel en una ocasión, pero esa idea duró poco: "Aquel taxista no fue el primero que me preguntó si pensaba aclarar mi piel. En el colegio me decían que era negra como el infierno, que me diese una ducha. Hubo un momento en mi vida en que pensé en blanquear mi piel para que los hombres me viesen atractiva y para evitar los insultos".

"Según fui creciendo, aprendí a quererme a mí misma y a ignorar a los que me hacían sentir mal. Mi mensaje para mis hermanas -en referencia a las mujeres negras- es que tu apariencia no importa, siempre y cuando te sientas bella por dentro", añadió la modelo.

Embed South Sudanese girls out here giving life with all this melanin❤️❤️ Make-up @queenkim_nyakim @piokky Model @beauty_goa Una publicación compartida de Nyakim Gatwech (@queenkim_nyakim) el 26 de Jun de 2017 a la(s) 2:12 PDT No cedió a las humillaciones y, años después, ejerce su profesión como modelo en Estados Unidos. Los comentarios en su cuenta de Instagram aplauden su determinación para ayudar a mujeres a aceptarse tal como son. Muchos de sus seguidores le dedican otros apodos que ella adopta con cariño, como Reina nubia o Chica chocolate.

En 2016, otra modelo de piel muy oscura fue noticia por lanzar un mensaje similar al de Gatwech. Khoudia Diop, procedente de Senegal, captó la atención de medios de comunicación de todo el mundo reivindicando su color de piel. Diop, al igual que Gatwech, asegura que sufrió bullying en el colegio.

































En marzo, un conductor de Uber le preguntó a la modelo de Sudán del Sur Nyakim Gatwech si blanquearía su piel a cambio de 10.000 dólares. Según cuenta en Instagram, se empezó a reír tan fuerte que no pudo ni responder. "¿Por qué demonios querría aclarar esta preciosa melanina con la que Dios me ha bendecido? Entonces, él me preguntó si veía el color de mi piel como una bendición". Gatwech tenía clara su respuesta: "Por supuesto".