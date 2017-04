Te presentamos los 5 signos nacidos para mandar

Descubre los 5 signos que reúnen la mayor cantidad de cualidades para mandar y dirigir equipos. Es importante destacar que se trata de una generalidad, cada jefe como cada persona se ve influenciado también por su ascendente y la posición de otros astros en su tema natal.





#1 Leo





Un jefe que tiene un gran corazón. Sin duda es el mejor signo para ser jefe, su autoridad natural le permite irradiar desde el centro de su equipo.Contrariamente a otros signos, Leo no se contenta de reinar con autoridad o fuerza, necesita sentirse querido por sus subordinados y es por ello que hará todo lo posible para que todos a su alrededor se sientan bien. Con un jefe Leo se trabaja de buen humor y se le puede seguir con los ojos cerrados.





#2 Aries





Un verdadero jefe militar. Aries impresiona por sus ganas y su determinación. Incansable, se trata de un trabajador que impone respeto en el seno de su equipo.Cuidado ya que con un jefe Aries es quien quiera que me siga y si no poco importa. No le importa si sus subordinados le quieren o no. Para un jefe Aries se debe hacer lo posible y lo imposible para llegar al objetivo y eso es todo.





#3 Sagitario





Un jefe feliz. Siempre optimista y de buen humor hace que su equipo le siga sin ser autoritario. Con un jefe Sagitario todo es posible, sabe motivar a sus equipos y comparte los beneficios cuando los resultados son buenos. Se trata de un jefe feliz y estimulante.





#4 Escorpio





Un jefe impresionante. Le encanta el poder y la autoridad y nunca deja de exigir. Desde su escritorio es el quien dirige todo. Sin embargo se trata de un excelente jefe debido a su intuición y su determinación aunque a veces pueda parecer algo maquiavélico y manipulador para conseguir sus fines.





#5 Capricornio





Un jefe irritable. El jefe Capricornio trabaja como ninguno, es tan simple como que nunca se detiene. Es esta actitud la que termina generando admiración en sus colaboradores. Nunca lo oirás quejándose cuando se le pide ayuda con algo. El único problema es que espera toda esta dedicación de sus empleados y estos no poseen siempre la misma capacidad de trabajo.