Te mostramos los 8 trucos para encontrar vuelos más baratos por internet

A pesar de la experiencia para comprar por internet, uno siempre teme adquirir los pasajes y después encontrar el mismo vuelo más barato en otra fecha o con otra aerolínea. Por eso, se enumeró ocho claves para minimizar las posibilidades de arrepentirte después la compra.





1- Comparar precios





Si sos de los afortunados que cuentan con flexibilidad, para tener una idea general de precios y fechas, te conviene visitar páginas que comparan tarifas, como la de skyscanner, momondo, kayak o farecompare.





Es útil consultar varios sitios, ya que estas compañías tienen tratos con distintas aerolíneas y no todas incluyen las mismas opciones. Algunas páginas, por ejemplo, no incluyen aerolíneas de bajo costo. Portales como farecompare y en skyscanner te permite activar alertas de tarifas para cuando bajan los precios en una ruta particular.





Si estás dispuesto a una aventura y lo que quieres es encontrar una buena oferta, en algunas páginas como skyscanner también puedes poner como destino "Cualquier lugar" y encontrar vuelos a todos los países.





2- Averiguar cuándo es más barato viajar





El viernes y el domingo son los días habituales para los viajes de negocios. Por eso viajar durante la semana o el sábado es más barato. Buscar entre los martes y los jueves permite tener más probabilidades de encontrar una buena oferta.





3- Saber cuándo es más barato comprar





Según un informe de Airlines Reporting Corporation, el mejor día para comprar un boleto de avión es el martes. Las explicaciones varían, pero en general hacen referencia al momento aproximado en que las aerolíneas lanzan ofertas para mejorar la ocupación de los vuelos.





Por otro lado, y sobre todo en el caso de las aerolíneas de bajo costo, las tarifas pueden variar durante el mismo día.





Es difícil predecir cuándo van a bajar los precios pero si los monitoreas durante varios días y a distintas horas podrás asumir un riesgo calculado.





4- ¿Vale la pena esperar a una oferta de último minuto?





Hace años existía este mito pero la respuesta general de la industria hoy por hoy es que no.





Varios estudios apuntan a una antelación ideal en torno a los 60 días para vuelos internacionales. Por otro lado, concuerdan en que el coste tiende a subir durante las dos semanas previas al vuelo y que el día antes es el más caro.





Sólo en el caso de los paquetes vacacionales algunos comentaristas sugieren que vale la pena ver si hay ofertas de última hora, ya que suelen tratarse de cancelaciones o lugares en vuelos charter que quedaron vacantes.





5- Limpia las cookies, cambia de ordenador o de ubicación antes de comprar





Hay reportes de que algunas aerolíneas utilizan la información de las cookies para monitorear tu navegación y subir los precios de un vuelo si saben que estás interesado. Eso explicaría por qué a veces, cuando regresas a la media hora a comprar un pasaje, te encontrás con que está más caro.





Por otro lado, la periodista Erica Ho, que fue reportera de TIME en Hong Kong, comprobó que los precios de las mismas rutas variaban de manera exorbitante dependiendo del país desde el que entraba a la página web.





Hay varias estrategias posibles para sortear ambas posibilidades: una opción es borrar las cookies antes de pagar el vuelo o utilizar para la compra un navegador o un ordenador distinto al de la consulta.





El otro truco que sugiere Erica Ho es cambiar en la página web tu ubicación o país desde el que accedes y el lenguaje. Según su experiencia, así obtuvo vuelos más baratos.





6- Buscá rutas alternativas





Si no encontrás la oferta que buscas y se trata de un destino de larga distancia, podés poner a prueba tu creatividad buscando vuelos a aeropuertos secundarios o añadiendo una escala.





Por ejemplo, volar a Eindhoven puede ser más barato que volar a Amsterdam, volar a Sharjah puede ser más barato que hacerlo a Dubai o a Girona en lugar de a Barcelona.





7- Sumate a programas de lealtad de puntos





Si sos un viajero habitual podrás disfrutar de ofertas especiales si te adherís a un programa de puntos.





Algunas aerolíneas también ofrecen tarjetas de crédito propias, con las que ganás millas aéreas según tus compras. Si las utilizas para pagar tus gastos personales, como compras o el cine, podés ir acumulando puntos aunque no viajes con mucha frecuencia.





8- Suscribite a los correos informativos de las aerolíneas





Aceptar recibir ofertas por mail puede ser un pequeño incordio pero te permitirá conocer las ofertas puntuales que lanza una aerolínea.





Algunos comentaristas también sugieren seguir las cuentas de Twitter de las compañías que hacen tus rutas favoritas.





Fuente: lagaceta