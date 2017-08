Te mostramos la industria argentina de los juguetes sexuales por dentro

Hubo inclusive un empleado que se negó a trabajar en Proviplast cuando vio que producían juguetes sexuales. "Era un hombre muy católico, de la misma manera en 2011, cuando tuve el sex shop había veces que los vendedores cuando les decías de qué era el local te decían que ellos no podían, preferían no tener trabajo a trabajar ahí", sumó Laura sobre el emprendimiento que duró sólo dos años, antes de que se lo vendiera a un proveedor que "se había enamorado del lugar".

La imagen es todo

"Es que hay una imagen errónea ligada a este tipo de lugares. La gente entraba a mi local y decía 'qué lindo'. Hace 10 años vos ponías 'sex shop' y veías un culo, una mina en tetas, un gif de sexo. Una mina como yo que se quiere comprar un vibrador entra ahí y no se identifica. Así que con un novio diseñador que yo tenía hicimos una web blanca, con videos explicativos, que estaba bárbara", contó sobre una de las primeras experiencias en un mundo con el que muchos no querían tener nada que ver.

"Acá existió el famoso 'patito' que la rompió. Era un estimulador pero al no ser tan fuerte la imagen se aceptaba y además estaba muy bien marketineado. Eso vendió un montón, inclusive estaba puesto en la vidriera en locales de Palermo", puso como ejemplo de cuánto importan las apariencias en en el rubro. "A mí me decían '¿qué hago si me muero y vienen mis hijos a buscar mis cosas y me encuentran un consolador', eso no me lo dijo una sola mujer, me lo dijeron muchas".





"El argentino sabemos su idiosincracia, es una persona a la que le gustan las cosas nuevas, le gustan las cosas de lujo. Ha evolucionado mucho el argentino, los prejuicios cada vez son menores", opinó Gustavo. "Nosotros tenemos productos muy sofisticados, que traemos de afuera y la gente los busca", agregó. El empresario está de acuerdo con que los locales no estén a la vista, no porque haya que ocultarse, explica, sino para brindar "privacidad y resguardar" a los clientes.





Nos vamos poniendo tecnos





La industria de los juguetes sexuales hoy avanza al ritmo de la tecnología. El sistema mecánico empieza a competir -en desventaja- con dispositivos electrónicos con botones y plaquetas incorporados, que guardan en la memoria las frecuencias vibratorias preferidas del usuario, que se pueden conectar al iPod o setear de diferentes formas. Otras ofertas apuntan más a lo lúdico del sexo, como el "Clone-a-Willy", un kit que palabras más palabras menos, permite reproducir en casa un vibrador en base al modelo real que más nos guste.





"Nosotros no podemos competir con eso, en el país no se hacen esas cosas, yo ya perdí el hilo de las innovaciones", aclaró Laura en relación a tipo de juguetes sexuales que provee la empresa. "Es un poco por eso también que hoy volvimos a producir juguetes para chicos, inclusive actualmente lo sexual no es lo que más vendemos, pero nuestro gran capital es que el plástico que usamos en todo lo que hacemos es libre de ftalatos, que en grandes cantidades puede ser nocivo para una persona. Yo duermo más tranquila sabiendo eso", remarcó sobre el lugar que hoy ocupan en la fábrica los más íntimos de los juguetes que producen y que también venden también a Uruguay y Paraguay.