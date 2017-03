A los niños se les mostró clásicos como" Come As You Are", "In Bloom", "Lithium" y "Heart Shaped Box", "Polly", "All Apologies" y "Smells Like Teen Spirit".





Además, se les contó sobre el estilo "grunge" y un par de datos de trivia que, por supuesto, no manejaban por su corta edad. las reacciones son diversas, y mayoritariamente positivas para temas como el primer single de "Nevermind".

Embed El experimento también fue hecho con los Guns N' Roses.

Fuente: futuro