Te mostramos al modelo sordomudo más hot del mundo

El mundo del modelaje cae rendido ante Nyle DiMarco, un candente morocho estadounidense que tiene el don de subir la temperatura en sus redes sociales, pero derretir el corazón de cualquiera.

DiMarco además de ser modelo, también trabaja como actor y es activista sordomudo, pues es el líder de una fundación que ayuda a niños con su misma discapacidad y ha creado una app sobre lenguaje de señas.

El modelo de 27 años y 1.91 de estatura, saltó a la fama en el 2015 cuando ganó la edición número 22 del programa "America´s Next Top Model", para un año después también resultar triunfador en el concurso de baile "Dancing With the stars".

Cabe mencionar que hace exactamente un año tuvo la oportunidad de desfilar para Giorgio Armani en la Semana de la Moda de Milán, además de tener participaciones en series de televisión y en la película "Doug".

Es importante resaltar que DiMarco no es sólo pura facha, además se graduó en matemáticas en la Universidad de Gallaudet, lo cual sin duda lo hace aún más atractivo.

