Te demostramos lo engañosas que son las fotos en Twitter

Las redes sociales son un universo irreal, un lugar en el que los usuarios juegan con su identidad a su antojo y en el que nadie es quien dice ser. Una joven ha querido llevar a su máximo grado esa premisa y ha subido a su Twitter personal dos fotografías suyas tomadas en el mismo momento. Dos imágenes sacadas desde dos posiciones distintas y que han logrado su objetivo: que no parezca que la chica de las dos fotografías sea la misma.



En la primera imagen, la 'twittera' en cuestión, @voiDNDnull, que no descubre su cara en ninguna de las dos, saca la foto con la cámara enfocando desde arriba, en un plano picado, sin apenas luminosidad, dejando su vientre y sus piernas al descubierto.



En la segunda fotografía, la joven muestra las mismas partes de su cuerpo, si bien la toma en condiciones bien distintas: sentada en una silla, con bastante más luz y desde un ángulo más cercano.



El resultado de las dos imágenes es muy diferente de una fotografía a la otra. «Me da mucho reparo subir esto, pero solo quiero que veáis que las fotos engañan y que en gran parte todo depende de la posición y del ángulo», escribe la chica en un texto que acompaña a ambas imágenes. «No os deprimáis por ver una chica en una foto y penséis: 'desearía ser ella', porque es solo una posición o ángulo», añade en un segundo mensaje.



El 'tuit' no tardó en hacerse viral y saltar de terminal en terminal hasta alcanzar las 10.000 interacciones. Cuenta con 2.830 'retuits', casi 6.000 'me gusta' y casi 200 respuestas de todo tipo, aunque en su mayoría alabando la actitud de la joven. «Deberías estar orgullosa de cómo eres, porque yo lo estoy y te veo genial», escribe uno. «Un tipazo es un tipazo, lo pongas como lo pongas», añade un segundo; «Amor, si estás perfecta», publica otro.



Pero también los hay que van más allá en la adulación a la joven. «Ahora que estoy a dieta, te voy a poner como objetivo del futuro», escribe otro 'tuitero'. «Cielo, ¿puedo publicarlo en Instagram? Al menos para que lo gente lo vea, eres increíble», comentaba otro que quería compartir la publicación de la joven. «No te conozco de nada, pero me has hecho sentir feliz por primera vez en años conmigo misma y con mi cuerpo», dice otra.



Se trata de otro ejemplo de cómo, en muchas ocasiones, las redes pueden llegar a distorsionar la realidad; y de cómo un sector de la juventud está plantándole cara a ello. El pasado mes, una joven británica con problemas de sobrepeso y cojera colgó una foto en su Twitter en traje de baño, que incendió las redes y volvió a avivar el debate.