Te contamos el nuevo intento de estafa con Whatsapp

La nueva campaña maliciosa, que afecta a usuarios de Android e iOS, se encuentra circulando en México y en otros países de América Latina, en español y portugués.





"El ataque tiene los mismos señuelos atractivos que se usan en este tipo de estafas. Las víctimas que visitan el sitio están expuestas a ser redireccionadas a sitios maliciosos que ofrecen a los usuarios la suscripción a servicios premium o la instalación de aplicaciones con programas de afiliados que traen grandes ganancias a los criminales virtuales", añadió el experto.





Para evitar ser victima de este tipo de estafas, es importante que no abras vínculos de origen dudoso, no instales aplicaciones desconocidas y no compartas tu número de teléfono. Pero sobre todo, que no creas en promociones que son a todas luces falsas.