Te contamos cuáles son los cinco productos de belleza masculina más usados

Según los estudios más recientes, en la última década el uso de cremas y productos de belleza masculina crecío creció significativamente en el mundo. Cuáles son los más vendidos y los que no te pueden faltar en el neceser.



Gel limpiador facial: preferiblemente con agentes exfoliantes, que la limpien en profundidad de agentes como el exceso de sebo, las toxinas, la contaminación o las células muertas. Imprescindible aplicarlo dos veces al día, por la mañana y por la noche, ya sea en gel o mousse. ¡Ahorra tiempo y energía!



Contorno de ojos: dormir poco, el estrés en el trabajo, el humo o incluso la risa son algunos de los factores que provocan la aparición de las arruguitas, ojeras y bolsas alrededor de los ojos. Con los productos adecuados lograrás rebajar la hinchazón, gracias a los habituales ingredientes drenantes, que mejoran la circulación de la piel más fina del rostro.



Loción de afeitado: la encargada de ablandar la piel y prepararla para el afeitado es un must dentro del cuidado diario del cutis. Existen dos variedades de loción de afeitar: en gel, más cómodo y limpio pero más agresivo (casi todas las fórmulas contienen alcohol), y la clásica espuma.



After-shave: la nueva generación del clásico after-shave supone un auténtico universo de posibilidades dentro de la cosmética masculina. Líquidos, en crema, gel y hasta con agentes inhibidores de barba.



Crema hidratante facial: el punto y final a una rutina diaria de cuidado facial casi perfecta. Aunque el after-shave suaviza y calma la piel tras el afeitado, no está de más aplicar también una crema hidrtante que la proteja las 24 horas del día. Importante: elige una que se adapte a tu tipo de piel (mixta, seca, grasa, madura...)