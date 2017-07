Sufre una rara anomalía de la piel y compite por el título Miss Universo

Embed I wonder .. Una publicación compartida de Ave Evita Patcey Delmundo (@evita_delmundo) el 17 de Abr de 2017 a la(s) 8:57 PDT

En un mundo donde a menudo se juzga por las apariencias es muy difícil no sentirse inseguro de uno mismo, especialmente si eres una joven de 20 años cuya piel está totalmente cubierta de lunares y tu sueño es convertirse en Miss Universo. Este es el caso de Ave Evita Patcey Delmundo, una muchacha malasia con una rara anomalía cutánea que acaba de presentarse a la audición para el concurso de belleza en su país natal.

La joven pretende demostrar que las apariencias no lo son todo, como contó recientemente a la revista 'Elle'. "La belleza no es solo lo que está en el exterior, no es alguien con la cara o el cuerpo perfectos", afirma la joven. "La belleza es quién eres como persona y cómo te amas a ti mismo. No se trata nunca de lograr la perfección", asegura la modelo.



El proceso de la joven para aceptarse a sí misma no fue un camino de rosas. Procedente de la ciudad de Kota Kinabalu, Malasia, la joven sufrió 'bullying' durante toda su infancia, cuando los demás niños la llamaban "monstruo" y "galleta con pepitas de chocolate".





Evita incluso se planteó operarse para eliminar los lunares, pero los doctores le dijeron que la operación pondría en peligro su salud. "Así que lo único que me quedaba era aceptar este cuerpo que me han dado. Pero ahora estoy contenta de no haber cambiado nada", asegura.



"Simplemente intento ser tal como soy y trato de ignorar a las personas que me miran fijamente o hacen comentarios groseros", dice la joven, añadiendo que no cree que "sea necesario contestar provocando más negatividad".





Ahora Evita confiesa tener dos sueños en la vida: convertirse en Miss Universo e inspirar a los demás: "Siempre he soñado con presentarme a Miss Universo Malasia. Es una buena manera de demostrar mi singularidad y la confianza recién encontrada", afirma.



"A fin de cuentas, cada uno de nosotros tiene algo especial, así que hay que estar orgulloso de lo que te convierte en ti mismo", nos anima la joven.