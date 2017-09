Serán padres de gemelos y mellizos a la vez

Un matrimonio de la ciudad fueguina de Río Grande, Yanina Gutiérrez, de 33 años, y Matías Graf, de 35, confirmó que serán padres primerizos de cuatro criaturas, dos gemelos y dos mellizos a la vez, en un caso de fecundación natural (no asistida) considerado "atípico" pero "posible" para la ciencia.





Yanina se enteró de que estaba embarazada el 14 de julio y le dieron turno para hacerse su primera ecografía el 9 de agosto, "pero la ansiedad nos ganó y fuimos antes. El médico que nos atendió respiró y se tomó unos minutos antes de confirmarnos que veía tres bolsas, una con los gemelos y dos con los mellizos", contó la mujer a Télam.





"Recuerdo que como se demoraba le pregunté si pasaba algo. Me preguntó si en la familia tenía antecedentes de mellizos y le dije que sí, ya que tengo dos tíos y dos primos mellizos. Entonces me puse a llorar y le dije si eran mellizos. Son más, me dijo, ¿Trillizos? Tampoco, ¡son cuatro!, exclamó finalmente el doctor", recuerda Yanina mientras ahora guarda reposo en su casa riograndense.





La mujer nació en Santiago del Estero pero vive en Tierra del Fuego desde los tres meses, mientras que su marido reside en la isla desde hace 14 años.





Ambos son empleados metalúrgicos y de hecho se conocieron trabajando en Radio Victoria Fueguina, la empresa electrónica donde ella se desempeña desde hace más de una década.





ecografia 01.jpg Las ecografías





La noticia del embarazo múltiple no solo los conmovió a nivel emocional sino que modificó los planes de la familia al menos hasta el verano.





La pareja que vivía en el piso superior de un dúplex alquilado, tuvo que dejar la vivienda porque Yanina no puede subir escalaras y debe hacer reposo la mayor parte del día.





"Nos mudamos a la casa de mi mamá, donde también vive mi hermana, mi cuñado y dos sobrinos, o sea que en total somos siete", explicó la mujer.





El tema de la vivienda será un asunto a resolver, porque cuando nazcan las criaturas van a necesitar otra casa "y en un lugar accesible y confortable para poder cuidarlos a todos", señaló.





Sin embargo, la prioridad ahora es superar un embarazo considerado "de alto riesgo" y que, ya les adelantaron los médicos, seguramente no llegará a los nueve meses.





"Estoy embarazada de tres meses y una semana. Estamos tramitando con la obra social la derivación a Buenos Aires para poder atendernos en un lugar especializado. Queríamos que nuestros hijos fueran fueguinos pero no va a poder ser. Seguramente iremos a un hotel un tiempo o a un departamento hasta que los chicos nazcan", describió Yanina.





La mujer también confió a esta agencia que además de los "innumerables" llamados de medios de prensa, se comunicó con ella la ministra de Desarrollo Social de Tierra del Fuego, Paula Gargiulo, y otros funcionarios como el concejal de Río Grande Paulino Rossi, todos para interiorizarse de la situación y ofrecer algún tipo de contención.





"La verdad es que vamos a necesitar ayuda. Tenemos buenos empleos pero no un lugar donde vivir. Los alquileres son caros y atender a cuatro bebés juntos será sin dudas un gran esfuerzo", reconoce la futura mamá de los gemelos y los mellizos más australes del mundo.





"Recién empezamos a caer de todo lo que se nos viene, porque son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta, ahora será todo por cuatro", reflexionó también Matías, el papá primerizo que no se cansa de agradecer a los compañeros de trabajo y a los familiares que los llaman todo el tiempo desde Olavarría, en la provincia de Buenos Aires.





Yanina, a su lado, se abstrae por unos instantes de toda la "logística" del embarazo por venir y confiesa: "Es muy fuerte. Me doy cuenta que dentro de mi panza va creciendo de a poco toda una familia entera y es imposible no emocionarse ni pedirle fuerza a Dios, para que todo salga bien".