Seguí los consejos: el gurú de los millonarios explica cómo volverse rico

Kiyosaki dio una entrevista junto a su mujer, Kim, empresaria e inversionista como él, y un grupo de asesores, con quienes estará del 15 al 17 de septiembre en Costa Salguero (Pabellón V) ante más de 5.500 personas ansiosas de escuchar y captar el mensaje de un hombre que supo sembrar su idea a través de varias publicaciones exitosas: Padre rico, padre pobre, La Escuela de negocios o El cuadrante del flujo de dinero, entre otros.





Su vida comenzó a cambiar el 6 de noviembre de 2005, cuando visitó una convención de bienes raíces en Chicago, Estados Unidos. Allí conoció a Donald Trump, del cual dice ser su amigo personal. El actual presidente estadounidense descubrió a Kiyosaki y solicitó su ayuda. Juntos escribieron Por qué queremos que tú seas rico, en donde Trump precisó que los jóvenes aprendan a través de un célebre maestro financiero, ofreciendo su ayuda para que los lectores también afronten su misma preocupación: "la clase media va a desaparecer".





"Estamos en un momento financiero muy peligroso a nivel mundial", dice Kiyosaki. "Siempre estoy informado de todo lo que sucede en América Latina. Hay países que atraviesan situaciones económicas muy graves. Venezuela, por ejemplo. Un país gobernado por hombres con formación académica, con grandes recursos para explotar una riqueza única. Sin embargo, lo que se transmite es totalmente diferente a lo debería ocurrir".





"Necesitamos que la educación financiera ingrese al sistema educativo. Cualquier persona puede formarse financieramente. Aprender cómo debe manejar su dinero e invertir de la forma correcta", asegura el empresario estadounidense.





Padre rico, padre pobre: la explicación del éxito





"El padre pobre dice que salgas de la deuda. Mientras que el padre rico, en cambio, te pide que ames la deuda porque es aquella que facilita el dinero. La deuda es dinero. Los grandes millonarios del mundo usan la deuda para ser ricos, mientras que los otros para seguir siendo pobres", sostiene Kiyosaki.





En su best seller, evoca el concepto de "libertad financiera", a través de inversiones y tácticas para volverse millonario. Entre sus principios básicos, Kiyosaki ratifica dos pasos iniciales para llegar (quizás algún día) a adquirir riqueza:





– "Ahorrar dinero no va a convertir a una persona en rica"





– "Una persona rica primero gasta y luego paga impuestos. Mientras que alguien pobre primero paga impuestos".





Millennials emprendedores: qué deben tener en cuenta





"Es fundamental que los más jóvenes aprendan que solo con un salario, por más bueno que sea, no van a ser ricos. No. Siempre vamos a recomendar estudiar, pero con buenos profesores, posiblemente no académicos, porque realmente hay muchas maneras de volverse rico, pero eso lo tiene que transmitir alguien que ya lo sabe. Te puedes casar con alguien rico, puedes ganar la lotería o en un casino, pero eso no es hacerse rico", advierte Kiyosaki.





A su vez, el inversionista estadounidense sugiere que a los jóvenes emprendedores es bueno ayudarlos a que fracasen, para que de ello obtengan sus respuestas. "Mi padre pobre, un académico, me decía 'no cometas errores, no cometas errores'. Pero ¿cómo puedes aprender sin cometer errores? El miedo paraliza, pero es la mejor sensación para tener éxito".





Kim Kiyosaki mantiene la línea de pensamiento de su marido: "La única forma de aprender y de crecer, es caerse y volver a levantarse. Caerse y volver a levantarse. Tenés que cometer errores para crecer".





El rol de la mujer en la economía actual





"La tendencia es que las mujeres, ahora, estén en puestos estratégicos. Y lo están haciendo cada vez mejor. Son jugadoras fundamentales en la nueva economía. Este es el momento donde la mujer empieza a sobresalir y debe surgir en estos escenarios porque la mujer es muy creativa, muy emprendedora y luchadora por la familia y esas también son parte de los íconos en la cultura latina. Pienso que la mujer, especialmente en América Latina -por su carácter-, tiene un rol muy importante que jugar", concluyó Kim.





Fuente: infobae