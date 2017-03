Se metió a un río lleno de cocodrilos para impresionar a una chica

El joven se encontraba en una fiesta en una casa en las afueras de Queensland. Allí, conoció a Sophie Paterson, una turista británica de 24 años, que lo dejó totalmente flechado.





Primero, para tratar de impresionarla, el joven se tomó 10 vasos de vino. La chica lo encontró gracioso, pero en una fiesta eso no era particularmente sorprendente, así que Lee decidió probar con el más grande los sacrificios: saltar al río infestado de cocodrilos.





"Bueno, fue más como: "Hey, nadaría en ese río lleno de cocodrilos por ti". "Qué lindo". "No, en serio". "Entonces hazlo"." comentó el joven.





"Dijo algo en plan 'voy a nadar y salgo'. Al principio pensamos que era demasiado ridículo para ser verdad y asumimos que no se atrevería, pero se lanzó, y apenas lo hizo comenzó a chapotear y gritar. Había sangre por todas partes y él no paraba de gritar. Pensé que había perdido su brazo por lo mal que se veía". - relató Sophie a los medios.





Afortunadamente, el joven logró liberarse del cocodrilo y recibió atención médica rápidamente para salvar su extremidad.





La verdad es que logró hacerse notar, pero no salió como esperaba. Sophie quedó horrorizada y en un programa de radio rechazó hasta visitarlo en el hospital: "Tendría que estar un poco mal de la cabeza para que me impresionara. Además, ser atacado por animales no me parece atractivo– aunque sí me parece que es muy valiente como puede pensar positivo después de algo así".





Días después, eso sí, cambió un poco su punto de vista."Fue una experiencia horrible, pero fue una introducción [a Australia], ¿no? Trataré de irlo a ver el fin de semana".





Luego de oír esto, Lee De Paauw declaró que ciertamente aprendió una lección:"Incluso si saltas en aguas infestadas de cocodrilos puedes salir ganando".





Fuente: upsocl