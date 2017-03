Se filtró el final original de la película Frozen

Frozen, el reino del hielo se ha convertido en uno de los grandes éxitos de Disney. La película, estrenada en 2013, recaudó más de mil millones de dólares en todo el mundo y La Casa de Mickey Mouse ya está trabajando en su secuela. Pero, ¿sabías que el final que tenía pensado el equipo de la cinta era muy diferente al que viste? Es más, el personaje de Elsa fue concebido en un primer momento como el de una verdadera villana.





Así lo ha revelado el productor Peter Del Vecho en EW, quien también ha dado detalles sobre la historia que tenían pensada en un primer momento. "Cuando empezamos, Anna y Elsa no eran hermanas. No eran ni de la realeza. Por lo tanto, Anna no era una princesa. Elsa se autoproclamó Reina de las Nieves, pero era una villana y maldad pura, mucho más parecida a la del cuento de Hans Christian Andersen. Empezamos con una villana y una heroína inocente y en el final había una épica batalla con monstruos de nieve que Elsa había creado para su ejército..."





Estos no han sido los únicos detalles y cambios que Del Vecho ha revelado, también ha confirmado que en los primeros borradores de la historia, Frozen iba a comenzar con una profecía que decía lo siguiente: "Un gobernante con un corazón de hielo traerá la destrucción al reino de Arendelle". En esta versión, Elsa fue abandonada en el altar el día de su boda y por eso decidió congelar su corazón para no volver a amar de nuevo.





Una vez en el final de la película, para detener al ejército de monstruos de Elsa, el príncipe Hans provoca una avalancha que pone en peligro el reino de Arendelle. Es entonces cuando Anna intenta convencer a Elsa para que salve el territorio. ¿El giro de la historia? Aunque todos pensaban desde un principio que la profecía señalaba a Elsa, en realidad era a Hans. Además, el corazón de Elsa se descongela y eso le permite volver a amar.

Fuente: sensacine.com