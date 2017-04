Se desnudó y decidió dejar el periodismo para convertirse en actriz porno

Alejandra Omaña es una joven colombiana que saltó a la fama por cumplir con su palabra. Prometió que si su equipo de fútbol ascendía se desnudaría, y lo hizo. Entonces decidió darle un importantísimo giro a su vida. Dejó el periodismo para actuar en la industria pornográfica, donde se la conoce como Amaranta Hank. "Esta era una decisión de tenía aplazada por temor a lo que pudiera pensar la gente, mi familia, pero a finales del año pasado sentí que ya había terminado un ciclo en el periodismo", reveló.

Embed Recen por mi. Una publicación compartida de Alejandra Omaña (@amarantahank) el 13 de Abr de 2017 a la(s) 12:22 PDT

Sobre su nueva profesión, dijo: "Pienso que el público en general, poco a poco, ha empezado a entender que hacer pornografía no me hace menos, que puedo seguir ejerciendo mi carrera al mismo tiempo. No son todos pero creo que la gente está volviéndose más respetuosa".





Embed ¿Te amarro, careverga? Trabajo producido @salasentidos Fotografía @lmfotografiard Una publicación compartida de Alejandra Omaña (@amarantahank) el 6 de Abr de 2017 a la(s) 1:42 PDT

Entre sus próximos proyectos se encuentra el de grabar un video sexual con un exguerrillero, como una especie de contribución a la paz de su país luego de la firma de acuerdo entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.