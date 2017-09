Quiso defender a una mujer maltrada y terminó desfigurado

"#Así lo dejaron a uno de mis bailarines, x defender a una mujer que estaba siendo maltratada", publicó hace horas Flavio Mendoza en su cuenta de Instagram





"Esto sucedió en el boliche INK, los seguridad no hicieron nada es una vergüenza", agregó el director artístico la exitosa obra Stravaganza.





"Basta de tener miedo y no denunciar estas cosas. No voy a parar hasta que no aparezcan los culpables ,espero que esto lo levanten de todos lados y se haga público y no vuelva a pasar piensen que podrían ser ustedes.....", finalizó y compartió una fotografía en la que se observa la golpiza sufrida por el joven bailarín que terminó prácticamente desfigurado.