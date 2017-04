Por estas razones no debes darle una segunda oportunidad a quien te engañó

Estas son algunas razones de por qué no es bueno dar una segunda oportunidad a quien te lastima:





1. Si me lastimas de nuevo, será mi culpa





Si me haces daño una vez será culpa tuya, pero si pasa una segunda, yo seré





Es probable que la primera vez que una persona te apuñala por la espalda no lo hayas visto venir, pero no hay excusa para que la segunda vez no te des cuenta. Si perdonas a alguien después de que te lastima, sólo estarás expuesta a que esa persona lo haga de nuevo.





2. Porque ahora sé lo que eres capaz de hacer





Una vez que alguien te ha hecho cosas terribles cuando supuestamente le preocupabas, lo natural es que se destruya tu confianza en él o en ella. Debes alejar de tu vida a esas personas dañinas rápidamente.





3. Porque cuando te rompen el corazón, nunca sana realmente





Un corazón roto eventualmente puede repararse. Con lágrimas y mucho tiempo las heridas desaparecerán, pero ese corazón ya no volverá a ser el mismo. Siempre tendrá cicatrices. ¿Crees que seria bueno darle otra oportunidad a quien te lo rompió?





4. Porque no se lo merece





Si la confianza se rompe, es porque en primer lugar esa otra persona nunca fue digna de ella. Honestamente, no es tan difícil ser un buen amigo. Si quien dice serlo no te trata con el respeto que te mereces, entonces no es alguien que vale la pena.





5. Porque no es posible perdonar cuando no puedes olvidar





Aunque hay quien dice que perdonemos pero no olvidemos –y la mayoría de las mujeres gozamos de una excelente memoria–, sería una perdida de tiempo mantener a tu lado a quien se comporta de manera dañina una y otra vez (aunque sólo sea malo para ti).





No dar una segunda oportunidad es una decisión inteligente que te ayudará a desintoxicar tu vida.





Fuente: Okchicas